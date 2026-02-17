Gli ispettori del ministero a Bari | visita per controllare l' avanzamento dei lavori Pnrr

Gli ispettori del ministero sono arrivati a Bari per controllare i lavori del Pnrr, motivati dall’esigenza di verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati con fondi pubblici. Durante la visita, hanno esaminato i cantieri e analizzato i documenti per assicurarsi che le opere procedano come previsto, rispettando le scadenze e i budget stabiliti. I controlli rientrano nelle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) e mirano a verificare che ogni fase sia stata seguita correttamente, dal punto di vista fisico, procedurale e finanziario. In particolare, gli ispettori si sono concentr

La verifica rientra nelle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) e ha l'obiettivo di accertare il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, nonché il rispetto dei cronoprogrammi, della coerenza con i progetti approvati e delle condizioni generali previste. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Bari un'Unità di Missione per l'attuazione del Pnrr per una visita in loco nell'ambito delle attività di controllo previste sui finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante la fase di verifica sono previsti sopralluoghi presso i cantieri interessati e l'eventuale ispezione di uno o più mezzi acquistati con le risorse Pnrr.