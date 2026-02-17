gli ex concorrenti del gf presenti a sanremo dove incontrarli

Gli ex concorrenti del Grande Fratello sono arrivati a Sanremo, perché parteciperanno a vari eventi musicali e di moda che si svolgono in città. Tra loro ci sono alcune protagoniste del reality che hanno deciso di mettersi in gioco in questa cornice diversa, portando un tocco di spettacolo anche fuori dalla televisione. Durante le serate, alcuni di loro saranno ospiti di eventi ufficiali, mentre altri si muoveranno tra le strade per incontrare i fan.

Il sipario del Sanremo si alza, tanti ex concorrenti del Grande fratello saranno presenti a diversi eventi in giro per la città. Quando il sipario del Sanremo si alza e le luci si riflettono sul mare d'inverno, non è solo la musica a prendersi la scena. Durante i giorni del Festival, la città diventa un enorme salotto a cielo aperto, e quest'anno tra un ritornello che vola alto e un assolo di orchestra spunta un'inaspettata costellazione di volti noti: ex concorrenti del Grande Fratello, pronti a reinventarsi ospiti glam di eventi, party e incontri sparsi tra vicoli, lounge e terrazze vista Riviera.

