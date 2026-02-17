Gli avversari Il tecnico Palazzi | Buon pareggio contro il Prato

Il tecnico Palazzi ha commentato il punto ottenuto contro il Prato, dicendo che è stato un risultato positivo. La squadra di Siena si prepara ora ad affrontare il Sansepolcro, una formazione che lotta per evitare la retrocessione. Dopo aver pareggiato in casa con il Prato, i bianconeri cercano di migliorare la posizione in classifica. Palazzi, ex giocatore e allenatore con un passato alla Robur, punta a portare più punti nelle prossime partite.

Dopo Cannara il Siena affronta un’altra formazione in fondo alla classifica: il Sansepolcro. I bianconeri di Palazzi, che è un lontano ex Robur essendo stato vice di Cosmi nell’ Ac Siena 201213, ovvero l’ultimo anno di serie A, sono reduci da un pareggio casalingo contro il Prato. Al di là della forza dell’avversario, il Sansepolcro ha giocato venti minuti in dieci per il rosso diretto rimediato dal mediano Omohonria al 27’ del primo tempo, poi ‘pareggiato’ dal rosso al pratese Fiorini nel recupero sempre della prima frazione. In campo il senese Di Paola, uno degli epurati illustri di Bellazzini che dopo aver iniziato proprio al Prato la stagione, si è trasferito a dicembre in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

