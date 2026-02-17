Gli atleti Usa di Milano-Cortina che hanno criticato Trump

Gli atleti statunitensi a Milano-Cortina hanno espresso il loro malessere perché non si sentono rappresentati dal modo in cui l’amministrazione Trump ha gestito le questioni politiche, creando tensioni tra i concorrenti. Durante le ultime settimane, alcuni di loro hanno commentato pubblicamente di essere preoccupati per le ripercussioni di queste scelte sulla loro immagine e sullo spirito olimpico. Un esempio concreto è stato il gesto di uno di loro, che ha deciso di non indossare alcuni simboli nazionali durante le cerimonie ufficiali, per protesta contro le decisioni di Washington.

Sono diversi gli atleti olimpici statunitensi che hanno affermato di sentirsi a disagio nel rappresentare il proprio Paese a Milano-Cortina, visto il controverso operato dell’Amministrazione Trump, che ne ha surriscaldato il clima politico. Da Hunter Hess a Amber Glenn, ecco chi ha criticato l’inquilino della Casa Bianca e le sue sferzanti risposte. Trump ha attaccato Hess, che si era detto a disagio: «Un vero perdente». «Rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. Penso che sia un po’ difficile», ha detto lo sciatore freestyle Hunter Hess in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli atleti Usa di Milano-Cortina che hanno criticato Trump L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana. Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore: “Non gli piacciono gli Usa, perdente”Donald Trump si scaglia contro Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La rivolta silenziosa degli atleti Usa contro l’Ice e le politiche di Trump; Olimpiadi Milano Cortina, 200mila dollari garantiti per ogni atleta Usa. Ecco perché; 200 mila dollari ciascuno al di là del risultato: l’incredibile fondo Stevens per gli atleti olimpici USA; Trump e gli atleti anti-Ice: Perdenti, via da team Usa. Milano Cortina, il gelato di una chef di Orvieto conquista gli atleti UsaPatrizia Pasqualetti, chef gelatiera italiana, originaria di Orvieto, e ormai volto simbolo del gelato artigianale italiano negli Stati Uniti, è tra i protagonisti alle Olimpiadi invernali Milano-Cort ... repubblica.it La rivolta silenziosa degli atleti Usa contro l’Ice e le politiche di TrumpEscluse le proteste eclatanti, le critiche viaggiano sul web. Volto simbolo la snowbordista di origini coreane Chloe Kim ... repubblica.it Il pattinatore statunitense, deluso dalla gara di Milano Cortina, ha pubblicato e poi cancellato post dal tono profondamente emotivo, preoccupando i fan. Le immagini con il padre-allenatore e le sue parole sulla pressione hanno acceso il dibattito sul peso psic facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Hockey maschile, Italia eliminata dal torneo Azzurri sconfitti ai playoff dalla Svizzera 3-0 #SkySport #MilanoCortina2026 x.com