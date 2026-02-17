Giustizia l' ultima della sinistra | L' Anm non deve dire chi finanzia il No

Il ministero della Giustizia ha chiesto all’Associazione Nazionale dei Magistrati di rivelare i nomi dei finanziatori del fronte del No, dopo che un deputato ha sollevato dubbi sulla provenienza dei fondi. Giusi Bartolozzi, responsabile del gabinetto del ministro Nordio, ha scritto al presidente dell’Anm, Cesare Parodi, chiedendo di valutare se sia opportuno rendere pubblici gli sponsor del comitato. La richiesta nasce da una interrogazione presentata da Enrico Costa, che vuole conoscere chi sostiene la campagna contro la riforma.

Il ministero della Giustizia invita l'Anm a rendere noti i sovvenzionatori del "No". Giusi Bartolozzi, capo del Capo di Gabinetto del ministro Nordio, scrive al presidente Cesare Parodi affinché venga valutata «l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena trasparenza», chi sostiene il comitato promosso dall'associazione di categoria, così da rispondere a un'interrogazione del deputato Enrico Costa. Secondo il quesito, inviato da quest'ultimo, il segretario del sindacato avrebbe dichiarato che per l'iniziativa, in vista del referendum del 22 e del 23 marzo, sarebbero stati raccolti «contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria».