Giudice Sportivo | stop per Barella e Calha due turni a Orban Tare aggressivo con l' arbitro supermulta

Il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere Barella e Calha per due turni ciascuno dopo le loro proteste e comportamenti aggressivi durante la partita. Orban riceve invece una squalifica di due turni per aver commesso un fallo grave, mentre Igli Tare, dirigente del Milan, è stato multato per aver contestato l’arbitro in modo troppo acceso. Sono in tutto dieci i giocatori fermati dopo l’ultimo turno di campionato, e Tare si è aggiunto alla lista con una multa salata.

La 25ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 2-0 del Lecce sul Cagliari all'Unipol Domus. Il campionato riprenderà venerdì 20 febbraio, con l'avvio della 26ª giornata affidato a Sassuolo-Verona, in programma alle 20.45. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di 10 calciatori. C'è da chiarire un'importante distinzione: due di questi calciatori, Rabiot e Morata, salteranno il recupero della sfida tra Milan e Como che si giocherà mercoledì alle 20.45, mentre saranno a disposizione nella 26ª giornata. Tutti gli altri salteranno il prossimo turno di campionato. Il giudice sportivo: tre turni di stop a Gaspar, Banda se la cava con uno. Stangata del giudice sportivo: 3 turni a Charlys. Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per i comportamenti tenuti da due dirigenti della Juventus alla fine del primo tempo del derby d'Italia di sabato scorso. Comolli è stato inibito fino al 31 marzo e dovrà pagare una multa di 15mila euro. Stop forzato anche per Giorgio Chiellini fermato fino al 27 febbraio per le proteste verso il direttore di gara Inter Juve.