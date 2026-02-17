Giudice Sportivo Serie A | inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! La decisione su Bastoni e Kalulu mini-stangata per Orban Tutti i provvedimenti presi

Il Giudice Sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini con multe e inibizioni a causa di comportamenti ritenuti irregolari durante le partite della 25ª giornata di Serie A. Le decisioni sono arrivate dopo le proteste dei club e le immagini che hanno evidenziato atteggiamenti discutibili in campo e negli spogliatoi. Tra le sanzioni più pesanti, ci sono quelle rivolte a Bastoni e Kalulu, mentre Orban si è visto infliggere una mini-stangata. Tutti i provvedimenti sono stati comunicati ufficialmente, e riguardano anche altri episodi di comportamento scorretto.

