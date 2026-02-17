La Squadra Volante della Questura di Arezzo ha intensificato i controlli nel centro storico dopo aver fermato un’auto sospetta che circolava in modo irregolare. Gli agenti, notando un veicolo che zigzagava tra le strada, hanno deciso di intervenire e controllare i passeggeri. È stato così scoperto un giovane senza documenti, che ora rischia sanzioni e denunce. Questa operazione si inserisce in un più ampio giro di controlli per garantire la sicurezza dei cittadini.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo. Negli ultimi 3 giorni, numerosi sono stati i controlli effettuati nei parchi, nel centro cittadino, nelle zone della movida, nelle frazioni e nelle aree industriali e commerciali. Sono state deferite in stato di libertà all’A.G. complessivamente sei persone, per vari reati. Due per reati in materia di immigrazione, una per un furto avvenuto in un esercizio commerciale, una per inosservanza del foglio di via obbligatorio e una per evasione. Sono state 640 le persone sottoposte a controllo e 145 i veicoli verificati dagli Agenti della Squadra Volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro di vite della Squadra Volante della Questura di Arezzo

Nella giornata del 12 gennaio 2026, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha portato a termine un arresto per spaccio durante un servizio di controllo del territorio.

A Montecatini Terme, la Questura ha disposto la chiusura temporanea di una taverna coinvolta in una sparatoria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.