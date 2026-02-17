Giovanili L’Under 17 non si ferma Perillo mattatore

L’Under 17 della Roma ha vinto contro il Monteboro, ma questa vittoria ha portato alla sconfitta della Lazio nello stesso campo. Perillo ha segnato tre gol e ha trascinato i giallorossi alla vittoria, mentre i biancocelesti sono usciti sconfitti con un punteggio pesante. La squadra di Perillo ha dimostrato grande determinazione, anche dopo aver perso l’ultimo incontro contro i rivali.

Prima la Roma, ora la Lazio. Le trasferte al Centro Sportivo di Monteboro delle due squadre capitoline Under 17 si sono trasformate in vere e proprie disfatte. Dopo il 7-0 rifilato ai giallorossi, infatti, la squadra di Tonelli dilaga 6-1 anche contro gli aquilotti biancocelesti. Autentico mattatore della gara bomber Perillo, arrivato a 19 centri stagionali, che impiega appena un tempo per calare la tripletta. Nella ripresa un rigore permette alla Lazio di accorciare le distanze, ma Olivieri e una doppietta di Lunardon sanciscono la netta supremazia degli azzurrini, che restano così al comando solitario della classifica con un margine di due punti sulla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

