Giovani volontarie internazionali raccontano la loro esperienza a Messina con il Corpo Europeo di Solidarietà
Tre giovani volontarie provenienti da Bolivia, Portogallo e Finlandia sono venute a Messina per raccontare come il loro impegno nel Corpo Europeo di Solidarietà abbia cambiato le loro vite. La causa di questa visita è stata un incontro presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Palazzo Weigert, dove hanno spiegato le attività svolte e le difficoltà affrontate durante il loro soggiorno. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sulle sfide quotidiane del volontariato internazionale e su ciò che hanno imparato lavorando con le comunità locali.
Tre giovani volontarie provenienti da Bolivia, Portogallo e Finlandia hanno condiviso a Messina le proprie esperienze nel volontariato internazionale, durante un incontro organizzato presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Palazzo Weigert. L’iniziativa, promossa dall’associazione The Cave, è dedicata alle opportunità offerte dal Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) e rivolta ai giovani interessati a progetti di mobilità e impegno civico. All’incontro ha partecipato l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, che dal 2020 coordina l’Erasmus+ Point, istituito grazie alla convenzione tra il Comune di Messina e l’associazione Enjoy Sicily.🔗 Leggi su Messinatoday.it
