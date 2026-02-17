Giovani volontarie internazionali raccontano la loro esperienza a Messina con il Corpo Europeo di Solidarietà

Tre giovani volontarie provenienti da Bolivia, Portogallo e Finlandia sono venute a Messina per raccontare come il loro impegno nel Corpo Europeo di Solidarietà abbia cambiato le loro vite. La causa di questa visita è stata un incontro presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Palazzo Weigert, dove hanno spiegato le attività svolte e le difficoltà affrontate durante il loro soggiorno. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sulle sfide quotidiane del volontariato internazionale e su ciò che hanno imparato lavorando con le comunità locali.