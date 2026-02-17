giovani e anziani la doppia fuga dal sud italia

Nel Sud Italia, molti giovani e anziani scelgono di andarsene, lasciando le loro città. La causa principale riguarda le poche opportunità di lavoro e i servizi insufficienti. Sempre più spesso, i ragazzi si trasferiscono già durante gli studi universitari, cercando un futuro migliore altrove. Nel frattempo, anche gli anziani preferiscono lasciare le zone meno sviluppate, spinti dalla mancanza di assistenza e di servizi sanitari adeguati. Un esempio concreto si vede nelle regioni meridionali, dove le università registrano un calo di iscrizioni da parte degli studenti locali.

Fuggono i giovani e fuggono anche gli anziani. Il Mezzogiorno continua a perdere giovani qualificati, con una mobilità che inizia sempre prima, già al momento dell’iscrizione all’università. Riducendo, così, la possibilità di rientro. Ma il Sud continua a perdere anche persone più grandi, quelli che Svimez nel suo rapporto “Un Paese, due emigrazioni” – realizzato con Save the children – definisce i “nonni con la valigia”. Persone che conservano la residenza al Sud, ma raggiungono i figli o i nipoti al Centro-Nord. La doppia fuga dal Sud Italia. Partiamo dalla situazione dei giovani: dal 2002 al 2024 quasi 350mila laureati sotto i 35 anni hanno lasciato il Sud per andare verso il Centro-Nord, per una perdita (al netto dei rientri) di 270mila persone. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

