Giornalisti | cordoglio Stampa Parlamentare per scomparsa Casadio
L'Associazione stampa parlamentare si rammarica per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica e membro di lunga data della nostra organizzazione. La causa della scomparsa è ancora sconosciuta, ma il suo ruolo come testimone attenta dei fatti politici e il suo impegno nel giornalismo hanno lasciato un segno forte. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e amici, che ricordano la sua passione e dedizione.
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Associazione stampa parlamentare "esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, collega di Repubblica e storica iscritta della nostra Associazione". "Con sorriso e gentilezza - si legge nella nota dell'Asp - Giovanna ha saputo raccontare la politica italiana e le battaglie civili che l'hanno accompagnata sempre con grande dedizione, equilibrio e obiettività. Alla sua famiglia - e in particolare al marito Marco e ai figli Franco e Riccardo - vanno le condoglianze più sentite di tutti noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giornalisti: Iv, 'cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso il loro dolore per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di lunga data di Repubblica.
Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio dopo la morte di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, avvenuta a causa di una grave malattia.
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Associazione stampa parlamentare esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, collega di Repubblica e storica iscritta della
La scomparsa della giornalista di Repubblica Giovanna Casadio ha colpito la comunità politica e giornalistica italiana a partire dall'Associazione stampa parlamentare che esprime il suo più sentito e
