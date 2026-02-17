L'Associazione stampa parlamentare si rammarica per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica e membro di lunga data della nostra organizzazione. La causa della scomparsa è ancora sconosciuta, ma il suo ruolo come testimone attenta dei fatti politici e il suo impegno nel giornalismo hanno lasciato un segno forte. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e amici, che ricordano la sua passione e dedizione.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Associazione stampa parlamentare "esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, collega di Repubblica e storica iscritta della nostra Associazione". "Con sorriso e gentilezza - si legge nella nota dell'Asp - Giovanna ha saputo raccontare la politica italiana e le battaglie civili che l'hanno accompagnata sempre con grande dedizione, equilibrio e obiettività. Alla sua famiglia - e in particolare al marito Marco e ai figli Franco e Riccardo - vanno le condoglianze più sentite di tutti noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalisti: cordoglio Stampa Parlamentare per scomparsa Casadio

Giornalisti: Iv, 'cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso il loro dolore per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di lunga data di Repubblica.

Giornalisti: Pd, 'Casadio attenta e determinata, cordoglio deputati dem'Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio dopo la morte di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, avvenuta a causa di una grave malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.