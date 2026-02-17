Giornalisti | cordoglio Stampa Parlamentare per scomparsa Casadio

L’Associazione stampa parlamentare esprime cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica e iscritta da anni alla nostra organizzazione. La causa della sua morte, avvenuta ieri, resta ancora sconosciuta, ma il suo lavoro nel settore dell’informazione parlamentare lascia un segno forte. Giovanna Casadio aveva 52 anni e si era distinta per il suo impegno nel raccontare le vicende politiche italiane. La notizia ha colpito molti colleghi e amici, che ricorderanno la sua passione e professionalità.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Associazione stampa parlamentare "esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, collega di Repubblica e storica iscritta della nostra Associazione". "Con sorriso e gentilezza - si legge nella nota dell'Asp - Giovanna ha saputo raccontare la politica italiana e le battaglie civili che l'hanno accompagnata sempre con grande dedizione, equilibrio e obiettività. Alla sua famiglia - e in particolare al marito Marco e ai figli Franco e Riccardo - vanno le condoglianze più sentite di tutti noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giornalisti: Iv, 'cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso il loro dolore per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di lunga data di Repubblica.

