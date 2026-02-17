Giornale radio del pomeriggio martedì 17 febbraio

Il giornale radio del pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, riporta che una forte perturbazione ha causato forti piogge e allagamenti nelle zone centrali del paese. Sono stati chiusi alcuni strade principali e decine di case sono state evacuate a causa delle inondazioni. La perturbazione, arrivata ieri sera, ha portato anche vento intenso e abbondanti nevicate in alcune aree montane.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, martedì 17 febbraio Giornale radio del pomeriggio, martedì 03 febbraioQuesta sera il giornale radio del pomeriggio si concentra sulle notizie di oggi, martedì 3 febbraio. Giornale radio del pomeriggio, martedì 10 febbraioQuesta sera, il notiziario del pomeriggio di LaPresse riporta le principali notizie di oggi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornale radio del pomeriggio, venerdì 13 febbraio; Giornale radio del pomeriggio, sabato 7 febbraio; GIORNALE RADIOPIU 17 FEBBRAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; Radio Vaticana, nuovo logo musicale per celebrare i 95 anni di fondazione. Giornale radio del pomeriggio, lunedì 9 febbraioGiornale radio del pomeriggio, lunedì 9 febbraio ... msn.com Giornale radio del pomeriggio, martedì 10 febbraioGiornale radio del pomeriggio, martedì 10 febbraio ... msn.com Alle 7.18 Radio1 Rai siamo in diretta con il Giornale Radio facebook