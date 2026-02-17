Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino in attesa di un nuovo cuore, perché vuole mostrarsi vicina alla famiglia e offrire sostegno in un momento difficile. La premier ha ascoltato con attenzione le preoccupazioni della donna, raccontando di aver già avviato contatti con le autorità sanitarie per accelerare i tempi di attesa. La conversazione si è svolta in un clima cordiale, con Meloni che si è impegnata a seguire personalmente il caso.

La chiamata della premier: vicinanza e impegno per la verità. Un confronto toccante sul piano umano e deciso su quello istituzionale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato telefonicamente la madre del bambino di due anni e mezzo ricoverato in condizioni gravissime dopo il fallimento di un trapianto di cuore, compromesso dal deterioramento dell'organo durante il trasporto. Nel corso della conversazione, la premier avrebbe assicurato alla famiglia che "avrete giustizia", ribadendo la volontà del governo di fare chiarezza su quanto accaduto. Non solo parole di conforto, ma anche un impegno preciso: accertare eventuali responsabilità lungo la catena dei soccorsi che, in questa vicenda, avrebbe mostrato falle drammatiche.

© Dayitalianews.com - Giorgia Meloni telefona alla madre del bimbo in attesa di un nuovo cuore

