Giochi | quanti ori al femminile azzurre da record!

Le atlete italiane hanno conquistato sei medaglie d’oro ai giochi, portando a casa più di metà dei titoli e stabilendo nuovi record. La squadra femminile, con 93 atlete, è la più numerosa di sempre, e le vittorie delle donne continuano a crescere. Un esempio concreto è l’oro ottenuto dalla squadra di pallavolo femminile, che ha battuto la favorita nella finale.

Oslo, 74 anni fa oggi. Una ventenne sciatrice vicentina finisce terza nella gara di discesa libera sulla pista di Norefjell e scrive la prima pagina della storia rosa. Si chiama Giuliana Minuzzo, viene da Marostica ma si è trasferita a Breuil, in Valle d'Aosta, per potersi meglio allenare sugli sci. E quel 17 febbraio 1952, in Norvegia, dona allo sport italiano la prima medaglia al femminile ai Giochi olimpici invernali. Quattro anni più tardi, proprio a Cortina, sarà anche la prima donna in assoluto a pronunciare il giuramento olimpico, ignara di aver posato in entrambi i casi una pietra miliare.