Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 25ª giornata | i malus al Fantacampionato

Durante la 25ª giornata di Serie A, diversi giocatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi, influenzando le loro prestazioni e le scelte nel Fantacampionato. Per esempio, il tecnico della squadra in testa alla classifica ha ricevuto un cartellino rosso per proteste, mentre un attaccante importante è stato fermato dal giudice sportivo a causa di un fallo grave. Questo ha portato a cambiamenti nelle formazioni e nelle strategie di molti appassionati.

La 25ª giornata di Serie A si è conclusa con l'importante successo del Lecce in chiave salvezza sul Cagliari per 2-0 alla Unipol Domus. Il prossimo turno si aprirà venerdì 20 febbraio, alle ore 20.45, con Sassuolo-Verona. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Djimsiti (Atalanta); Sohm (Bologna); Kempf, J.Rodriguez (Como); Pezzella, Terracciano (Cremonese); Mandragora, Ranieri (Fiorentina); Bastoni, Barella, Calhanoglu, Zielinski (Inter); (Juventus); Taylor (Lazio); Bartesaghi (Milan); Rrahmani (Napoli); Circati, Valenti (Parma); Touré (Pisa); Mancini (Roma); Muharemovic, Coulibaly, Fadera (Sassuolo); Gineitis, Maripan, Vlasic (Torino); Atta, Zemura, Ekkelenkamp (Udinese); Akpa Akpro (Verona).