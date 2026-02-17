Giocatore colpisce l’arbitro al volto Sospesa Real Dragone-Cerredolese

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore ha colpito l’arbitro al volto durante una partita del campionato locale a causa di una decisione contestata. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sul campo di Cerredolese, dove l’arbitro si trovava a gestire il match tra Real Dragone e Cerredolese. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni spettatori e ha provocato scompiglio tra i giocatori. La partita è stata immediatamente sospesa.

Un altro episodio di violenza che con lo sport nulla c’entra. Dopo l’aggressione ad un arbitro di basket di due settimane fa, stavolta è accaduto ad un fischietto su un campo da calcio. Domenica scorsa, sul campo di Montefiorino, nel modenese, al 79° del match fra i padroni di casa del Real Dragone e la reggiana Cerredolese (team della frazione di Toano) – valido per il campionato di Seconda Categoria, girone F – il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore per il Real sul punteggio di 1-1. Ma l’arbitro – il signor Francesco Gammuto della sezione di Modena – è stato avvicinato da Pasquale Capuozzo, 31enne della Cerredolese che indossava pure la fascia da capitano – ed è stato colpito al volto per protestare contro la decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giocatore colpisce l8217arbitro al volto sospesa real dragone cerredolese
© Ilrestodelcarlino.it - Giocatore colpisce l’arbitro al volto. Sospesa Real Dragone-Cerredolese

Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l’arbitro non ha fischiato il rigore

Durante la partita tra Roma e Genoa, Svilar ha colpito Ostigard al volto con una manata in occasione di un’uscita.

Folle gesto in una partita di basket: colpisce l’arbitro al volto dopo che gli ha fischiato un fallo contro

Una partita di basket si è trasformata in una scena di nervi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giocatore colpisce l’arbitro al volto. Sospesa Real Dragone-Cerredolese; Reggio Emilia, arbitro di basket gli fischia il fallo contro e il giocatore lo colpisce al volto: Chiedo scusa, ho sbagliato; Reggio Emilia, l'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra, il capitano lo schiaffeggia; Kalulu espulso in Inter-Juventus, era fallo su Bastoni? Cos'è successo.

giocatore colpisce l arbitroReggio Emilia, l'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra, il capitano lo schiaffeggiaL’aggressione in una partita di calcio, poi sospesa, di seconda categoria tra Real Dragone e Cerredolese ... bologna.repubblica.it

Pugno all’arbitro: dopo la squalifica anche la denuncia penale per Emanuele GarutiALBINEA (Reggio Emilia) – Dopo la squalifica per 4 anni per aver colpito un arbitro, ora per il giocatore della Go Basket di Albinea si apre anche il fronte con la giustizia penale. I carabinieri hann ... reggionline.com