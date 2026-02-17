Giocatore colpisce l’arbitro al volto Sospesa Real Dragone-Cerredolese

Un giocatore ha colpito l’arbitro al volto durante una partita del campionato locale a causa di una decisione contestata. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sul campo di Cerredolese, dove l’arbitro si trovava a gestire il match tra Real Dragone e Cerredolese. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni spettatori e ha provocato scompiglio tra i giocatori. La partita è stata immediatamente sospesa.

Un altro episodio di violenza che con lo sport nulla c'entra. Dopo l'aggressione ad un arbitro di basket di due settimane fa, stavolta è accaduto ad un fischietto su un campo da calcio. Domenica scorsa, sul campo di Montefiorino, nel modenese, al 79° del match fra i padroni di casa del Real Dragone e la reggiana Cerredolese (team della frazione di Toano) – valido per il campionato di Seconda Categoria, girone F – il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore per il Real sul punteggio di 1-1. Ma l'arbitro – il signor Francesco Gammuto della sezione di Modena – è stato avvicinato da Pasquale Capuozzo, 31enne della Cerredolese che indossava pure la fascia da capitano – ed è stato colpito al volto per protestare contro la decisione.