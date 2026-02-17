Ginevra negoziati tra Ucraina e Russia | l' Italia segue i lavori Trump | Kiev si sieda in fretta al tavolo
L’Italia monitora da vicino i negoziati tra Ucraina e Russia, che si sono intensificati in seguito ai recenti attacchi missilistici a Kiev. La situazione si complica: le truppe russe continuano a lanciare raid notturni, mentre Mosca rifiuta di fermare le operazioni militari nonostante gli appelli internazionali. Donald Trump invita Kiev a sedersi al tavolo delle trattative al più presto, sottolineando l’urgenza di una soluzione.
Le notizie di martedì 17 febbraio sul conflitto in Ucraina. Kiev: massicci raid notturni, Mosca ignora gli sforzi di pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Ginevra, oggi colloqui su Ucraina e Iran. Trump: “Kiev si sieda al tavolo e tratti”. Zelensky: “Massiccio attacco russo, Mosca ignora gli sforzi di pace”A Ginevra, oggi, si svolgono incontri importanti su Ucraina e Iran, a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni coinvolte.
Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: “Si parlerà di territori”Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Terzo round di colloqui a Ginevra tra Usa, Ucraina e Russia. L’Ue annuncia un altro pacchetto di sanzioni a MoscaNonostante i massicci attacchi russi lanciati su tutto il paese, il presidente Usa avverte l’Ucraina che «ora è meglio che stia al tavolo delle trattative». Anche l’Italia, oltre a Germania, Francia e ... editorialedomani.it
Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a GinevraLa delegazione del Cremlino guidata dal falco Medinsky. Trump a Kiev: Sedetevi velocemente al tavolo. Ma sul piatto resta la questione dei territori occupati da Mosca ... tpi.it
A Ginevra negoziati su Ucraina e Iran
