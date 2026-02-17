L’Italia monitora da vicino i negoziati tra Ucraina e Russia, che si sono intensificati in seguito ai recenti attacchi missilistici a Kiev. La situazione si complica: le truppe russe continuano a lanciare raid notturni, mentre Mosca rifiuta di fermare le operazioni militari nonostante gli appelli internazionali. Donald Trump invita Kiev a sedersi al tavolo delle trattative al più presto, sottolineando l’urgenza di una soluzione.

Le notizie di martedì 17 febbraio sul conflitto in Ucraina. Kiev: massicci raid notturni, Mosca ignora gli sforzi di pace.

Ginevra, negoziati tra Ucraina e Russia: l'Italia segue i lavori. Trump: «Kiev si sieda in fretta al tavolo»

Ginevra, oggi colloqui su Ucraina e Iran. Trump: “Kiev si sieda al tavolo e tratti”. Zelensky: “Massiccio attacco russo, Mosca ignora gli sforzi di pace”A Ginevra, oggi, si svolgono incontri importanti su Ucraina e Iran, a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni coinvolte.

Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: “Si parlerà di territori”Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.

