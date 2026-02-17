Giletti lascia lo studio di Processo al 90° | scontro in diretta su arbitri e Bastoni

Massimo Giletti ha abbandonato lo studio di Processo al 90° dopo aver assistito a un acceso scontro tra Bastoni e Kalulu, che ha scatenato un intenso dibattito sugli arbitri. La discussione si è infiammata quando i giocatori si sono scambiati parole dure, portando il conduttore a perdere la pazienza e a uscire dalla trasmissione.

Durante Processo al 90°, Massimo Giletti si è infuriato per l'episodio Bastoni-Kalulu e le discussioni sugli arbitri, lasciando lo studio tra accuse e polemiche in diretta. In questi giorni Rai 2 è diventata di fatto la rete olimpica, raccontando le emozioni azzurre durante Milano-Cortina 2026. Tra celebrazioni e storie di sport, però, si è aperta una finestra dedicata al calcio che ha acceso polemiche e tensioni in studio terminate con l'abbandono di Massimo Giletti. A riaccendere il dibattito è stato Processo al 90°, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, dove il confronto tra sport olimpici e calcio ha messo in evidenza ancora una volta il lato più acceso e divisivo del pallone.

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.

Processo al 90°, boom di ascolti per il caso Bastoni. Ma Giletti lascia lo studioIl processo al 90° ha attirato un grande pubblico, ma Massimo Giletti ha deciso di abbandonare lo studio.

