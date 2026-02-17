Giletti è una furia | L’Inter faceva cose peggiori di Moggi Io con certa non parlo Poi lascia lo studio in diretta | cosa è successo

Massimo Giletti ha lasciato lo studio in modo improvviso dopo aver avuto un acceso scontro con il conduttore. La causa è stata una discussione accesa sulla vicenda dell’Inter e le accuse di corruzione, che ha portato l’ospite a perdere la calma. Durante la trasmissione, Giletti ha affermato che l’Inter avrebbe commesso azioni più gravi di quelle di Moggi, e ha dichiarato di non voler più parlare con chi lo aveva criticato. Il pubblico ha assistito a un momento di grande tensione, con il conduttore che ha deciso di interrompere la trasmissione senza preavviso.

Giletti abbandona la trasmissione tra le urla dopo un duro scontro verbale sul passato nerazzurro e le roventi polemiche arbitrali del Derby d’Italia. Non si placano le tensioni post Derby d’Italia, con gli strascichi della sfida tra Inter e Juve che continuano ad alimentare discussioni infuocate ben oltre il triplice fischio. L’episodio chiave che ha acceso la miccia è il cartellino rosso sventolato dall’arbitro La Penna all’indirizzo dell’ex milanista Kalulu per un contatto con Alessandro Bastoni. Durante la puntata di ieri sera de Il Processo al 90° su Rai2, il noto conduttore e tifoso bianconero Massimo Giletti è stato protagonista di un clamoroso abbandono dello studio in seguito a un alterco verbale con il giornalista di fede interista Gian Luca Rossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

