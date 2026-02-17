Massimo Giletti ha criticato duramente Bastoni, accusandolo di aver compiuto un gesto grave durante la partita Inter-Juventus. Secondo il giornalista, il difensore avrebbe dovuto immediatamente chiedere scusa per il suo comportamento. Giletti ha sottolineato che l’azione di Bastoni non può essere tollerata e ha espresso sorpresa per la mancanza di un passo indietro da parte del giocatore.

Non terminano le polemiche per il caso del weekend, e del campionato finora. Parliamo, ovviamente, dell'episodio Bastoni-Kalulu che ha portato all'espulsione del difensore bianconero dopo una netta simulazione del difensore dell'Inter. Su questo tema si è espresso anche il noto giornalista Massimo Giletti. Ecco le sue dichiarazioni sulle brutte immagini di Bastoni (qui le parole del difensore nerazzurro sull'episodio) rilasciate a 'TMW Radio'. "Bastoni è un giocatore della Nazionale, che si alza tutte le mattine per fare bene il suo mestiere, si rende responsabile di un fatto gravissimo e si vede come prenda in giro sapendo quello che ha fatto Kalulu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giletti duro: “Bastoni? Gesto di una gravità inaccettabile. Doveva subito chiedere scusa”

