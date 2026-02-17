Giani da Firenze ad Arezzo necessaria terza corsia su autostrada A1
Il presidente Giani ha confermato che serve una terza corsia sull'autostrada A1 tra Firenze e Arezzo, perché il traffico in questa tratta è molto intenso e spesso si crea il traffico di veicoli pesanti. Per migliorare la viabilità e ridurre i tempi di viaggio, si stanno valutando interventi concreti per ampliare le corsie.
Arezzo, 17 febbraio 2026 – «La terza corsia » dell'autostrada A1 «è necessaria da Firenze ad Arezzo. La terza corsia consente un allargamento della carreggiata che oggi è» importante «rispetto alle caratteristiche dei mezzi pesanti», «la società Autostrade deve concentrarsi sugli investimenti». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, a margine dell'assemblea Anci in corso a Palazzo Vecchio. Giani ha parlato anche degli «interventi necessari fra Firenze e Prato» e del nodo «di Scandicci, dove per entrare in autostrada si deve passare per 300 metri dalla Firenze-Pisa-Livorno. Quei 300 metri creano un ingolfamento costante». 🔗 Leggi su Lanazione.it
Autostrada A1, Giani: “Necessaria terza corsia tra Firenze e Arezzo. E va sciolto il nodo di Scandicci”Il presidente Giani ha dichiarato che la realizzazione di una terza corsia sull'autostrada A1 tra Firenze e Arezzo è essenziale, soprattutto in vista dell’aumento del traffico pesante.
