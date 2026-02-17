Giada De Blanck ha riportato a casa la madre Patrizia, morta pochi giorni fa, perché voleva che fosse vicino ai familiari. La figlia ha condiviso una foto che mostra Patrizia in un ambiente familiare, circondata dai ricordi di una vita. La scelta di riunirla nella sua casa di sempre ha suscitato molte emozioni tra amici e fan.

A pochi giorni dall’ultimo saluto a Patrizia De Blanck, celebrato nella sua parrocchia di Ponte Milvio tra amici, volti noti e tanti ammiratori, sua figlia Giada De Blanck ha scelto di condividere un gesto intimo e profondamente simbolico. Un modo personale per accorciare le distanze con chi non c’è più fisicamente, ma continua a vivere nei ricordi e nell’amore di chi resta. Sui social, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha mostrato ai follower come abbia deciso di tenere la madre accanto a sé, anche tra le mura di casa. Giada De Blanck riporta la sua amata mamma a casa. Nelle sue Instagram stories è comparsa una foto dal forte impatto emotivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giada De Blanck riporta la madre Patrizia a casa: ecco la foto che ha commosso tutti

