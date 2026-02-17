gesto commovente di saelemaekers per kean sopravvissuto alla tragedia di crans montana

Alexis Saelemaekers ha visitato Kean in ospedale dopo il grave incidente di Crans-Montana, per offrire conforto e mostrare vicinanza. Durante la visita, il giocatore belga ha portato un mazzo di fiori e si è fermato a parlare a lungo con l’attaccante, che si sta riprendendo dalle ferite riportate nello scontro in montagna. Questo gesto ha colpito molti tifosi, che hanno visto in lui un esempio di amicizia e sostegno reale.

Il racconto si concentra sull’azione di Saelemaekers nei confronti di Kean, diciassettenne alle prese con un lungo percorso di recupero fisico e psicologico. Secondo quanto riportato dal direttore Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport, l’incontro è avvenuto in un pomeriggio segnato da momenti difficili ma ha subito virato verso una luce positiva. Il giocatore rossonero non ha offerto una visita di cortesia: è rimasto in camera per due ore, ascoltando e confrontandosi con il giovane in modo autentico, cercando di restituire energia e quel sorriso che sembrava perduto. La giornata ha previsto anche un’attenzione estesa agli altri pazienti presenti nella struttura: sei ragazzi attualmente ricoverati hanno ricevuto l’attenzione di Saelemaekers per circa 20 minuti a testa, con domande, ascolto e piccoli gesti di conforto che hanno spezzato la monotonia della routine ospedaliera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

