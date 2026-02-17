Gestione rifiuti la denuncia di Scarano Ulssa Salerno | Ato incompiuti lavoratori dimenticati

Scarano dell’Ulssa Salerno denuncia che i Ato sono ancora incompiuti e i lavoratori sono lasciati da parte, a quasi dieci anni dalla legge regionale del 2016. La legge, approvata nel maggio di quell’anno, puntava a rinnovare il sistema di raccolta dei rifiuti in Campania e a proteggere i diritti delle persone impiegate nei consorzi di bacino. Tuttavia, le promesse non sono state mantenute, e molte persone continuano a lavorare senza garanzie certe.

Sono passati quasi dieci anni dall’approvazione della Legge regionale 14 del 26 maggio 2016. Una legge che avrebbe dovuto modernizzare il servizio di raccolta dei rifiuti in Campania e garantire una ricollocazione dignitosa a tutte le maestranze dei consorzi di bacino. Per molti lavoratori questo ha significato il passaggio alle dipendenze delle aziende private vincitrici degli appalti. Per altri, invece, ha significato un limbo senza fine. Parliamo dei lavoratori previsti dall’articolo 45 della legge, “parcheggiati” negli impianti e nelle discariche in attesa della nascita degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) e dei sub-ambiti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Cambio di gestione al Mercato di Pagani-Nocera, diritti e salari a rischio per 13 lavoratori: la denuncia della Flaica Cub Salerno Questa mattina, 13 lavoratori del Mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera si sono ritrovati senza certezze sul loro futuro. Gestione illecita di rifiuti speciali: scatta la denuncia I carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno scoperto un centro di raccolta rifiuti che gestiva illegalmente rifiuti speciali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gestione illecita di rifiuti: denuncia e sequestro dei carabinieri a Senerchia; Abbandono illecito di rifiuti, la Polizia di Stato di Avellino denuncia quattro persone; Recco: discarica abusiva di rifiuti inquinanti, scatta una denuncia; Differenziamo di più, ma la bolletta continua ad aumentare, la denuncia della Uil sul sistema rifiuti. Sequestrata autodemolizione abusiva: denunciato il titolare per gestione illecita di rifiutiNell'attività commerciale per la vendita di ricambi auto, in un vasto terreno situato alla periferia dell’abitato di Licata, aveva stoccato veicoli fuori uso e un ingente quantitativo di pezzi di auto ... lasicilia.it Autodemolizione irregolare nel Catanese: denunciato il titolare per gestione illecita di rifiutiDenunciato il titolare di un’impresa di autodemolizione catanese per violazioni ambientali e irregolarità nella gestione dei rifiuti. newsicilia.it ' ( ) Da gennaio 2026 l’Asl Salerno, aderendo al Programma Regionale Screening, ha potenziato la sua Campa facebook