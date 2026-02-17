Germanà | La stagione di Cateno De Luca è finita Lo Giudice | Continua a giocare sistemiamo noi i tuoi danni

Germanà ha dichiarato che la stagione politica di Cateno De Luca si è conclusa, accusandolo di aver causato danni alla città. Nel frattempo, Lo Giudice ha risposto che De Luca può continuare a muoversi, perché saranno loro a sistemare i problemi lasciati. A Messina, le tensioni tra le forze politiche crescono, mentre il vuoto lasciato da Basile apre nuove sfide. La campagna elettorale si svolge ora in un clima di scontri e parole dure, tra promesse e strategie nascoste.