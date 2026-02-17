Germanà | La stagione di Cateno De Luca è finita Lo Giudice | Continua a giocare sistemiamo noi i tuoi danni
Germanà ha dichiarato che la stagione politica di Cateno De Luca si è conclusa, accusandolo di aver causato danni alla città. Nel frattempo, Lo Giudice ha risposto che De Luca può continuare a muoversi, perché saranno loro a sistemare i problemi lasciati. A Messina, le tensioni tra le forze politiche crescono, mentre il vuoto lasciato da Basile apre nuove sfide. La campagna elettorale si svolge ora in un clima di scontri e parole dure, tra promesse e strategie nascoste.
La campagna elettorale si infiamma tra accuse incrociate tra il senatore leghista e il presidente di ScN. Nel frattempo, i giochi per le candidature si stringono su nomi senza sorprese A Messina la campagna elettorale è già un campo minato. Dopo le dimissioni a sorpresa del sindaco Federico Basile, la città sembra trasformarsi in un vero laboratorio politico, tra strategie, tatticismi e dichiarazioni al vetriolo. Ogni incontro, ogni post sui social e ogni intervista sono monitorati con il binocolo dagli osservatori politici e dai candidati ancora in bilico, mentre la partita delle candidature si fa sempre più stretta.
Cateno De Luca apre la "due giorni" di Caltagirone. "Le istituzioni non si cambiano con i like. Noi mettiamo un bagaglio umano al servizio della Sicilia"
Cateno De Luca inaugura a Caltagirone una due giorni dedicata al dibattito politico locale.
Cateno De Luca a Caltagirone: “Presidente della Regione? Non un solista a fondo perduto. A Messina se si voterà in anticipo lo faremo per la città”
Cateno De Luca intervenendo a Caltagirone ha discusso delle future elezioni regionali, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo piuttosto che individuale.
Comunali Messina, Germanà su De Luca: la sua stagione è finita. La replica: è deliranteFuochi d'artificio tra il parlamentare e segretario regionale della Lega, Nino Germanà e Sud chiama Nord. A Messina abbiamo le idee chiare e una coalizione di centrodestra unita. Dopo anni di narrazi ...
Nino Germanà silura Cateno De Luca e dichiara "finita" la sua stagione politica: "Dopo anni di narrazioni distorte e falsità, è ormai gamer over. Ha tradito i cittadini e perderà a Messina. Si è pure inventato la trattativa con il centrodestra per entrare in Giunta all
