La presenza di Rrahmani e Spinazzola al Napoli è a rischio a causa di problemi fisici. La squadra si prepara a gestire l’assenza di entrambi i difensori, con l’allenatore che studia soluzioni alternative per la difesa. La preoccupazione cresce in vista delle prossime partite, mentre i medici monitorano le condizioni dei giocatori.

"> «Uno in più, uno in meno». Ma il rischio è che diventino due. In casa Napoli l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Amir Rrahmani, uscito malconcio dopo lo scontro con Wesley. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, a Castel Volturno si attende l’esito della risonanza magnetica, consapevoli che in casi del genere le sensazioni iniziali raramente ingannano. Rrahmani è a rischio e lo sa dal momento in cui è franato a terra. Lo staff medico azzurro aspetta risposte certe, ma l’apprensione è palpabile. E non è l’unico nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, ansia Rrahmani e Spinazzola”

Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento, probabilmente a causa di uno sforzo eccessivo, e ora rischia di saltare la prossima partita.

