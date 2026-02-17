Gaza l’Italia osserva il Board di Trump | Tajani spiega al Parlamento la cauta diplomazia italiana

L’Italia segue con attenzione la riunione del Board of Peace per Gaza, convocata dall’ex presidente Trump, perché si trova coinvolta come osservatore. Tajani ha spiegato in Parlamento le mosse diplomatiche italiane, che restano prudenti di fronte ai recenti scontri nella regione. Durante il dibattito, alcuni politici hanno chiesto azioni più decise, mentre altri hanno sottolineato l’importanza di mantenere la calma. Roma si prepara a monitorare gli sviluppi, consapevole delle tensioni che coinvolgono tutti i fronti.

L'Italia osserva la pace a Gaza: Tajani in Parlamento tra critiche e cauta diplomazia. Roma, 17 febbraio 2026 – L'Italia partecipa oggi alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, un'iniziativa promossa dall'ex Presidente Donald Trump, in qualità di osservatore. Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani riferirà al Parlamento sulla decisione del governo Meloni, che ha scelto di non mancare a un forum potenzialmente utile per il processo di pace, nonostante le forti opposizioni espresse da diverse forze politiche. La partecipazione italiana avviene in un contesto di complessità diplomatica europea e di contatti in corso per definire una posizione comune. Il ministro Tajani ha spiegato al Parlamento come l'Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, un'iniziativa di Donald Trump per promuovere la stabilità nel Medio Oriente. Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha deciso di partecipare al Board of Peace per rafforzare le azioni diplomatiche in un mondo segnato da tensioni crescenti.