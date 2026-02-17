Gaza | l’Italia entra nel Board di Pace USA tra investimenti Piano Mattei e dubbi costituzionali

L’Italia ha deciso di entrare nel Board di Gaza, una mossa che nasce dalla volontà di supportare la ricostruzione e la stabilità nella regione, nonostante le questioni costituzionali ancora aperte nel paese. La decisione arriva mentre il governo italiano si impegna a promuovere investimenti e a sostenere il Piano Mattei, un progetto volto a rafforzare le relazioni con i paesi del Medio Oriente. La partecipazione italiana, annunciata come osservatore, si inserisce in un quadro di strategie geopolitiche che cercano di bilanciare interessi pratici e limiti legali. Intanto, il dibattito interno si fa più acceso sui rischi di una posizione

Italia nel Board di Gaza: Tra Pragmatismo Geopolitico e Scogli Costituzionali. L'Italia ha annunciato la sua partecipazione come osservatore alla prima riunione del Board of Peace, l'organismo voluto dall'amministrazione Trump per gestire la fase post-bellica nella Striscia di Gaza. La decisione, giunta a metà febbraio 2026, apre un nuovo capitolo nella politica estera italiana, bilanciando l'esigenza di un ruolo attivo nella regione con delicate questioni di natura costituzionale e un riposizionamento strategico nel contesto del Mediterraneo. Un Passo Cauto nel Dopoguerra Gazawi. La scelta di aderire al Board of Peace, seppur in veste di osservatore, rappresenta un avvicinamento all'amministrazione statunitense dopo anni di rapporti diplomatici complessi.