Garlasco Sempio ribadisce la propria innocenza | Mai visto il video di Chiara e Alberto

Andrea Sempio rompe il silenzio. Intervistato dal Tg1 il 16 febbraio, il 37enne ha ribadito la propria estraneità al delitto di Garlasco: «Il video intimo di Chiara e Alberto? Non l’ho mai visto. Né io, né nessuno dei miei amici l’ha mai visto». Una comparsata pubblica, misurata, che suona al tempo stesso come difesa e come sfida. A distanza di quasi un anno dalla riapertura delle indagini, Sempio rimane comunque al momento l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Si dichiara sicuro che la famiglia della vittima abbia mantenuto la più completa fiducia in lui: «Non credo ci sia il minimo sospetto o il minimo dubbio, dalla loro parte». 🔗 Leggi su Panorama.it

