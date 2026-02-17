Galeata al teatro Zampighi grande festa per i trent' anni della commedia Amamaz Pizzol e Bartolini
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20 febbraio, al teatro Zampighi di Galeata fa tappa lo spettacolo "Amamaz" di e con Giampiero Pizzol e Giampiero Bartolini che ne festeggiano i 30 anni con una grande festa a fine show. ""Mi ammazzo", o in gergo felliniano "Amamaz", è la storia di un suicidio mancato, o meglio di un suicidio differito - si legge in una nota -. "Amamaz" è però anche e soprattutto, la storia dell’ambiguo rapporto che lega un curioso personaggio solitario alla sua terra d’origine: la Romagna delle grasse sagre paesane e delle orde di villeggianti".🔗 Leggi su Forlitoday.it
