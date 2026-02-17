Il match tra Galatasaray e Juventus si svolge allo stadio Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park e inizia alle 18.45, diretto dall’arbitro olandese Makkelie. La partita sarà trasmessa in streaming e in tv, con diverse opzioni disponibili: Sky, Dazn o NOW. Molti tifosi si chiedono quale piattaforma offrire la visione migliore per seguire l’incontro. La decisione dipende dalle preferenze di ogni spettatore e dai servizi disponibili nella propria zona.

Si gioca a Istanbul, allo Ali Sami Yen Sports Complex Rams Park, il primo atto tra Galatasaray e Juve nello spareggio di Champions League che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale. Il match si gioca alle 18.45 italiane, la Uefa ha scelto come direttore di gara l'olandese Makkelie. Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee, con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galatasaray-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

