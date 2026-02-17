Galatasaray-Juve le reazioni dei social | Sono presi dalla strada

I tifosi sui social commentano con ironia la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, attribuendo la débâcle a una scarsa concentrazione. La squadra di Spalletti, infatti, si è fatta sorprendere dalla grinta dei padroni di casa e ha subito cinque reti, nonostante i due gol di Koopmeiners. Molti commentatori notano come la Juventus sembri distraibile e poco compatta in questa fase decisiva. Nel secondo tempo, i turchi hanno preso il sopravvento, grazie alle marcature di Lang, ex Napoli, e di altri giocatori chiave.

La Juve crolla in Turchia e perde 5-2 l’andata dei playoff contro il Galatasaray. Alla squadra di Spalletti non bastano i due gol di Koopmeiners: nella ripresa i turchi rimontano grazie alla doppietta dell’ex Napoli Lang e alle reti di Davinson Sanchez e Boey. Sui social i tifosi bianconeri se la prendono soprattutto con la difesa e con Di Gregorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray-Juve, le reazioni dei social: “Sono presi dalla strada” Spalletti e McKennie “fanno godere”: le reazioni social a Juve-BenficaLe reazioni social hanno seguito con attenzione il match tra Juventus e Benfica, vinto dai bianconeri 2-0. Leggi anche: “Miretti un mix tra Pirlo e Iniesta”: le reazioni social a Juve-Udinese Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spalletti: Kalulu ha subìto due torti. Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu...; Ladri, Bastoni pagliaccio e arbitro incommentabile: la Marotta League. Furia dei tifosi Juve sui social; Contatto Elkann-Gravina su Inter-Juve: disappunto del presidente bianconero; Il Derby d'Italia della vergogna! Kalulu si sfoga, Bastoni si nasconde sui social: le reazioni dei protagonisti. Galatasaray-Juventus 5-2: video, gol e highlightsPartita da incubo per la Juve nell'andata del playoff di Champions: il Gala ne fa cinque. Subito avanti i padroni di casa, ma uno scatenato Koopmeiners ribalta tutto nel primo tempo, dove va ko Bremer ... sport.sky.it Spalletti diretta dopo Galatasaray-Juve: interviste e conferenza stampa LIVEClamoroso ko per i bianconeri nell'andata dei playoff di Champions League: segui tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... corrieredellosport.it CHAMPIONS | La Juve travolta in Turchia, il Galatasaray trionfa 5-2. I bianconeri crollano dopo un rosso a Cabal, allo Stadium servirà l'impresa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/17/champions-league-galatasaray-juventus-5-2_7a165 facebook GOOOALLL!!! NOA LANGG! 75' GALATASARAY 4-2 JUVENTUS JIR JUVE KALAH x.com