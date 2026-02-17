Il Galatasaray ha vinto 4-2 contro la Juventus, a causa di un grave errore difensivo dei bianconeri. Lang ha sfruttato l’occasione segnando due volte, tra cui il gol decisivo. Durante la partita, i turchi hanno approfittato delle disattenzioni della squadra italiana, portando a casa un risultato importante.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 4-2: sintesi e moviola. 76? DOPPIO CAMBIO GALATASARAY – Dentro Singo e Icardi, fuori Bardakci e Yilmaz. 75? GOL GALATASARAY – Altro enorme errore dei bianconeri in difesa. Thuram e Kelly combinano la frittata in area di rigore bianconera, intercetta Lang che da due passi mette in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve 4-2 LIVE: altro errore dei bianconeri in difesa! Lang punisce, doppietta per lui

Gol Lang: l’ex Napoli pareggia i conti, Galatasaray Juve 2-2. Tutto da rifare per i bianconeriLang, ex giocatore del Napoli, ha segnato il gol che ha portato il Galatasaray sul 2-2 contro la Juventus, sfruttando un errore difensivo di Cabal.

Galatasaray Juve, Lang ed Osimhen mandano un messaggio ai bianconeri. Cos’hanno fatto nell’ultimo matchLa Juventus ha subito una sconfitta pesante in casa contro il Galatasaray.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.