Galatasaray Juve 0-0 LIVE | clima rovente sugli spalti ritmi alti in campo!

Il match tra Galatasaray e Juve si è concluso con uno 0-0, dopo aver acceso gli spalti di Istanbul e portato intensità in campo. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire fin dai primi minuti, mentre i tifosi turchi hanno riempito lo stadio con cori vibranti. La partita, valida per i playoff di Champions League, ha visto entrambe le formazioni impegnate in un ritmo veloce e aggressivo, senza però trovare la rete decisiva.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. 5? CI PROVA AKGUN! – Galatasaray in avanti e che prova a colpire con il tiro da fuori: Akgun calcia dalla destra, palla fuori di poco. 3? CHE RITMI! – Subito ritmi altissimi in campo, con i bianconeri che provano a rendersi pericolosi soprattutto sulla corsia destra con Conceicao che prova il cross in area di rigore.