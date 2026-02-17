Gabicce Mare | Assessora blocca l’accesso ad una residente polemiche e richieste di dimissioni per la sindaca

L’assessora Rossana Biagioni ha impedito a una residente di partecipare a un’assemblea pubblica a Gabicce Mare, causando proteste e richieste di dimissioni per la sindaca. La donna, che vive in un quartiere diverso, voleva esprimere le sue opinioni sulla gestione locale, ma è stata bloccata all’ingresso. La scena si è svolta davanti a molti abitanti, che hanno assistito alla discussione accesa tra le parti.

Gabicce Mare, Assessora Caccia una Residente: Opposizione Chiede le Dimissioni della Sindaca. Gabicce Mare, 17 febbraio 2026 – Tensione alla Consulta di zona mare di Gabicce Mare, dove l’assessora alla Cura del cittadino, Rossana Biagioni, ha impedito a una residente di partecipare a un’assemblea pubblica perché proveniente da un altro quartiere. L’episodio ha scatenato una forte reazione politica, con l’opposizione che chiede le dimissioni della sindaca Marila Girolomoni, accusandola di una gestione inadeguata della squadra e di una scarsa attenzione ai principi di partecipazione democratica. Una Riunione Controverso: L’Esclusione di Fiorella Sanchi.🔗 Leggi su Ameve.eu “Lei non abita qui, esca”. Assessora caccia residente, l’opposizione: “Dimissioni” L’assessora Rossana Biagioni ha chiesto a alcuni residenti di lasciare la sala durante l’assemblea a Gabicce Mare, perché non vivrebbero nel quartiere. Scarlino, dimissioni e polemiche. Faenzi lascia il Consiglio. La sindaca lancia accuse Questa mattina Monica Faenzi ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio comunale di Scarlino, lasciando anche il ruolo di capogruppo della lista civica ‘Scarlino Futura’. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lei non abita qui, esca. Assessora caccia residente, l’opposizione: DimissioniBiagioni vieta di partecipare all’assemblea della Consulta a chi è di un altro quartiere. La sindaca Girolomoni si scusa, ma Amare Gabicce e Udc non fanno sconti ... msn.com Bagni 25 Gabicce Mare - facebook.com facebook #GabicceMare alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano x.com