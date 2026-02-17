Futsal Russi gli imbattibili
Il team di futsal Russi ha dimostrato la sua forza sul campo, conquistando un'altra vittoria e confermandosi imbattibile. Durante la partita, i giocatori erano certi di poter prevalere, come testimoniano le magliette della festa, che portavano la scritta
Quando è sceso in campo lo sapeva, sapeva che vincendo sarebbe diventata una ’Elite Squad’ come recitavano le magliette della festa, preparate senza neppure pensare troppo alla scaramanzia. E così è andata: il Futsal Russi ha spazzato via Corinaldo 8-2 mentre il Montebianco Prato aveva pareggiato 4-4 in casa dei Buldog Lucrezia e il margine di 10 punti, con una partita in più da giocare, è assolutamente incolmabile. Così scoppia la grande festa promozione: per la prima volta nella sua storia il Russi giocherà nella serie A2 Elite, due gironi, subito sotto i fuoriclasse della serie A. Quasi inimmaginabile anche solo qualche anno fa, quando Simone Bottacini – che aveva guidato perfettamente la Mernap Faenza in precedenza – si era seduto sulla panchina del Russi e l’aveva trascinato alle vette più alte mai raggiunte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
