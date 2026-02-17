Fulmine cade su San Nicandro Garganico | blackout nel centro abitato

Un fulmine che si è abbattuto vicino a San Nicandro Garganico ha provocato un blackout diffuso nel centro abitato. La scarica elettrica ha colpito una linea elettrica principale, lasciando senza energia decine di abitazioni e attività commerciali. La corrente si è interrotta improvvisamente, lasciando le strade al buio e creando disagi tra i residenti.

Un fulmine caduto nelle vicinanze del centro abitato di San Nicandro Garganico ha causato un blackout che sta interessando quasi tutto il territorio comunale. È successo nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio. "Siamo in costante contatto con E-Distribuzione, che è già al lavoro per.