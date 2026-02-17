fulminacci stupida sfortuna testo del brano in gara a sanremo 2026

Fulminacci partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna, scritto per raccontare le piccole frustrazioni quotidiane di molti giovani. La canzone nasce da un'esperienza personale dell'artista, che ha voluto mettere in musica le sensazioni di sfortuna che si ripetono spesso senza motivo apparente. Il testo descrive un episodio in cui una giornata storta si ripete in modo inspiegabile, facendo emergere un senso di frustrazione condiviso da tanti ragazzi.

Fulminacci sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna, brano che potrebbe diventare un inno generazionale, ecco il testo. Cantautore tra i più originali e riconoscibili della nuova scena italiana, Fulminacci si è affermato rapidamente come una delle penne più personali del cantautorato contemporaneo. L’artista sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Fulminacci – Stupida sfortuna – Testo. Ti troverò dentro a una foto Sotto l’acqua mentre nuoto Nella sabbia e nel cemento Dentro un cinema all’aperto Come un’allucinazione In mezzo a tutte le persone Che vanno chissà dove E passeranno Classifiche e Sanremi Taxi treni aerei E se mi stai ancora cercando Sono dove stavo ieri Ho solo più pensieri Un po’ meno fiducia E qualche buona scusa Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa Ma pensa un po’ Vado di corsa e resto indietro E soffia il vento della metro Tra le piastrelle colorate E le rovine sotto a un vetro C’è un manifesto col tuo nome In mezzo a un fiume di persone Che vanno chissà dove E passeranno Semafori e cantieri Pianeti e buchi neri E dai facciamo i seri Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi Di primavere e poi di nuovo rami spogli Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli Ci credi o no? Stupida stupida stupida sfortuna Gelida gelida gelida paura Dopo di te non l’ho più detto a nessuna Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai Stupida stupida stupida sfortuna Che ci penso anche se non ci penso Gelida gelida gelida paura Ogni volta che non mi addormento L’infinito a me mi fa spavento Come il cielo come il mare aperto Stupida sfortuna starò più attento Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

