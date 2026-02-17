Fulminacci Stupida sfortuna testo del brano in gara a Sanremo 2026
Fulminacci partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna, scritto per raccontare le piccole frustrazioni quotidiane di molti giovani. La canzone nasce da un'esperienza personale dell'artista, che ha voluto mettere in musica le sensazioni di sfortuna che si ripetono spesso senza motivo apparente. Il testo descrive un episodio in cui una giornata storta si ripete in modo inspiegabile, facendo emergere un senso di frustrazione condiviso da tanti ragazzi.
Fulminacci sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna, brano che potrebbe diventare un inno generazionale, ecco il testo. Cantautore tra i più originali e riconoscibili della nuova scena italiana, Fulminacci si è affermato rapidamente come una delle penne più personali del cantautorato contemporaneo. L’artista sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Fulminacci – Stupida sfortuna – Testo. Ti troverò dentro a una foto Sotto l’acqua mentre nuoto Nella sabbia e nel cemento Dentro un cinema all’aperto Come un’allucinazione In mezzo a tutte le persone Che vanno chissà dove E passeranno Classifiche e Sanremi Taxi treni aerei E se mi stai ancora cercando Sono dove stavo ieri Ho solo più pensieri Un po’ meno fiducia E qualche buona scusa Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa Ma pensa un po’ Vado di corsa e resto indietro E soffia il vento della metro Tra le piastrelle colorate E le rovine sotto a un vetro C’è un manifesto col tuo nome In mezzo a un fiume di persone Che vanno chissà dove E passeranno Semafori e cantieri Pianeti e buchi neri E dai facciamo i seri Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi Di primavere e poi di nuovo rami spogli Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli Ci credi o no? Stupida stupida stupida sfortuna Gelida gelida gelida paura Dopo di te non l’ho più detto a nessuna Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai Stupida stupida stupida sfortuna Che ci penso anche se non ci penso Gelida gelida gelida paura Ogni volta che non mi addormento L’infinito a me mi fa spavento Come il cielo come il mare aperto Stupida sfortuna starò più attento Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Fulminacci: il titolo del brano con cui sarà in gara al Festival di Sanremo è “Stupida sfortuna”
Fulminacci torna al Festival di Sanremo, questa volta con il brano “Stupida sfortuna” nella 76ª edizione.
Fulminacci si racconta in vista di Sanremo 2026 dove sarà in gara con il brano "Stupida sfortuna". E duetterà con Francesca Fagnani
Fulminacci, cantante italiano, annuncia la sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano
FULMINACCI - STUPIDA SFORTUNA (SANREMO 2026)
Argomenti discussi: Fulminacci a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna: testo e significato; Stupida sfortuna di Fulminacci – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone; Fulminacci a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna: perdersi per ritrovarsi.
Sanremo 2026, Fulminacci sorpresa del Festival? Testo e significato di Stupida sfortunaNon una semplice canzone d'amore ma un sorprendente viaggio dentro se stesso. Fulminacci è pronto a stupire con il brano che porterà sul palco dell'Ariston ... libero.it
Sanremo 2026, Fulminacci canta Stupida sfortuna. Testo e di cosa parla la canzoneFulminacci torna al Festival di Sanremo per portare la parte più onesta di sé con Stupida sfortuna: di cosa parla la canzone ... dilei.it
Fulminacci svela perché ha scelto Francesca Fagnani come partner a Sanremo 2026 Manca pochissimo all’inizio di Sanremo 2026, e tra i protagonisti spicca Fulminacci con il brano Stupida sfortuna, scelto tra le due canzoni inviate al direttore artistico Carl - facebook.com facebook
Intervista a Fulminacci che, a cinque anni dal debutto all’Ariston con “Santa Marinella”, torna in gara a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” #Fulminacci #StupidaSfortuna #Sanremo2026 #Palazzacci #Calcinacci x.com