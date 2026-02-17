Frenata per il rinnovo di Bartesaghi | la strategia del Milan per il giovane talento

Il Milan ha deciso di fermare temporaneamente le trattative per il rinnovo di Bartesaghi, un giovane difensore che ha attirato l’attenzione nel settore giovanile. La società vuole valutare con calma le prossime mosse e studiare meglio le sue prestazioni prima di procedere. Nel frattempo, il giocatore si concentra sull’allenamento e sulle partite con la squadra primavera. La società rossonera continua a puntare sui giovani promesse e a sviluppare una strategia a lungo termine.

Nel contesto del Milan, si guarda al futuro con una gestione attenta dei talenti cresciuti nel vivaio. Davide Bartesaghi occupa una posizione centrale in una strategia che privilegia la continuità, la crescita tecnica e la sostenibilità a medio termine, offrendo al club un orizzonte credibile di sviluppo. La direzione sportiva, oltre a mantenere la competitività immediata, ha definito una linea orientata a valorizzare il percorso di Bartesaghi senza accelerazioni estemporanee. Non sono previsti incontri a breve termine per discutere rinnovi contrattuali o adeguamenti salariali: la priorità è permettere al difensore di concentrarsi sulle prestazioni, con il supporto della rosa e di un tecnico esperto nel plasmare la fase difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Frenata per il rinnovo di Bartesaghi: la strategia del Milan per il giovane talento Frenata Milan, la doppietta di Bartesaghi non basta: il Sassuolo strappa un punto con Konè e LaurientèNel match valido per la giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, i rossoneri non riescono a ottenere i tre punti nonostante la doppietta di Bartesaghi. Futuro di Bartesaghi: rinnovo o addio? Il piano del Milan per il terzino classe 2005Il futuro di Davide Bartesaghi al Milan si decide nei prossimi giorni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fumata bianca per il rinnovo del CCNL Orafi Argentieri. Squarcialupi: Spirito costruttivo e responsabilità in un periodo di frenata; Juve, che frenata; Mea culpa Locatelli, le scuse dopo l’errore in Juve-Lazio. E Yildiz fa una promessa; Davide Tardozzi: Bagnaia ha ripreso con un’altra mentalità, vicini al rinnovo con Marc Marquez. Bartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri per blindare il gioiello cresciuto nella propria PrimaveraBartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri per blindare il gioiello cresciuto nella propria Primavera Mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è inte ... calcionews24.com Calciomercato Roma: qual è l’ostacolo che al momento frena il rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. Tutti i dettagliCalciomercato Roma: qual è l’ostacolo che al momento frena il rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. Tutti i dettagli «Cadiamo insieme, ci rialziamo insieme». Con questo recente messaggio social, ... calcionews24.com Chiusura improvvisa di un’attività storica della città lungo viale della Vittoria. L’Ascom rassicura: «Riaprirà dopo il rinnovo della gestione e del locale» facebook