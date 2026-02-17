Freeman manda segnali | il mercato in stand- il colpo su Brescia

Freeman ha fatto sapere che il mercato è fermo, a causa della pausa stagionale e della recente vittoria contro la capolista Brescia. La squadra si prende tempo per valutare le prossime mosse, mentre i tifosi attendono novità sui possibili rinforzi. Durante questa fase, i dirigenti osservano attentamente le opportunità per rafforzare il roster.

In seguito alla vittoria contro la capolista e, contemporaneamente, alla pausa stagionale, la riflessione sul mercato resta focalizzata sull'equilibrio dell'organico e sulle possibilità di interventi mirati. L'attenzione è rivolta a quanto già presente in rosa e alle potenzialità di consolidamento per la stagione 202627, con una scelta orientata alla continuità e alla solidità dell'impianto tecnico. la situazione interna indica una stabilità apprezzata dall'allenatore Ioannis Kastritis, che valuta positivamente la composizione attuale della squadra. solo un miglioramento vero, anche in ottica futura, potrebbe modificare lo status quo o far propendere per una modifica dell'organico.