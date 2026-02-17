Fabio Boniardi, imprenditore di 55 anni e figura politica della Lega, si candida a sindaco di Bollate perché le frazioni abbandonate richiedono interventi concreti. Boniardi ha annunciato che verrà nominato un assessore dedicato esclusivamente alla gestione di queste zone, per risolvere i problemi di strade dissestate e servizi carenti. La scelta mira a garantire un’attenzione immediata alle esigenze dei quartieri periferici.

Imprenditore e dirigente d’azienda, 55 anni, esponente della Lega con una lunga esperienza politica a livello locale e nazionale: è Fabio Boniardi il candidato sindaco del centrodestra di Bollate. La coalizione che lo sostiene è formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e lista Lombardia Ideale. Bollatese doc, Boniardi ha iniziato il suo impegno politico proprio in città, dal 1999 al 2004 è stato nel consiglio di quartiere Bollate Centro, dal 2005 al 2010 consigliere comunale. Lo stesso anno, con la vittoria del centrodestra, è stato nominato assessore con a sport, sicurezza, polizia locale e protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Frazioni abbandonate. Ci sarà un assessore ad hoc"

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Le dichiarazioni dell’assessore Lucherini e della vicesindaca Tanti, che affermano di aver

Marco Mazzei, assessore comunale di Milano, ha annunciato l’intenzione di aumentare le piazze scolastiche e di limitare la velocità a 30 kmh in tutta la città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.