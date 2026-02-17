Fratoianni Avs | Si faccia chiarezza su dimensione criminale e politica Epstein Files in Italia – Il video

Fratoianni di Avs denuncia che in Italia circolano numerosi messaggi e email che rivelano piani di trasporto di ragazze, con voli che le portano in Sardegna prima di spostarsi a Milano e Parigi. La sua preoccupazione nasce dalla scoperta di documenti che collegano queste rotte a un sistema criminale e politico legato ai cosiddetti Epstein Files, che coinvolgerebbero figure di rilievo. Un dettaglio concreto è la presenza di comunicazioni che indicano specifici trasferimenti di giovani, sollevando sospetti sulla natura di queste operazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Ci sono moltissimi messaggi, moltissime email. Si parla di voli che porteranno ragazze in Sardegna per poi andare in altri città, come Milano e Parigi. Non siamo magistrati, ma abbiamo cominciato a osservare questi messaggi. C'è un mondo terribile. Noi abbiamo cominciato a guardare, per quanto riguarda il nostro Paese, e chiediamo che si faccia chiarezza sia sulla dimensione criminale che sulla dimensione politica degli Epstein Files in Italia" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, durante una conferenza sugli Epstein Files in Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Fratoianni (Avs): Si faccia chiarezza su dimensione criminale e politica Epstein Files in Italia

