Frane in Costiera Vietri FdI a Piero De Luca | Cosa ha fatto il padre in 10 anni alla Regione?
Vietri, una frana ha causato danni alla strada, e l’onorevole Piero De Luca critica l’operato della Regione negli ultimi dieci anni. Frustrata, una rappresentante di Fratelli d’Italia chiede spiegazioni su cosa abbia fatto il padre di De Luca alla guida della Regione in tutto questo tempo. La strada è ancora chiusa, e i residenti chiedono risposte concrete sulla gestione delle emergenze.
"Leggo le dichiarazioni dell'onorevole Piero De Luca sulla frana tra Vietri e Cetara, in Costiera Amalfitana, e resto colpita dall'ennesimo tentativo di spostare altrove responsabilità che hanno un nome e un livello istituzionale ben preciso". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri replicando alle dichiarazioni rilasciate ieri dal suo collega del Pd a margine di un sopralluogo a Vietri. "La prevenzione del dissesto idrogeologico, la programmazione degli interventi e la manutenzione del territorio sono competenze che fanno capo innanzitutto alla Regione Campania, amministrata negli ultimi dieci anni da suo padre e dal suo partito, il Pd.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Campania, Vietri (FdI): “De Luca parla di rivoluzione, ma regione è ferma” In Campania, le parole di Piero De Luca sulla rivoluzione e il ruolo della regione come argine alla destra vengono accolte con scetticismo, considerando lo stato attuale della regione.
Frana a Vietri, Piero De Luca dopo il sopralluogo: "Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone"Piero De Luca ha visitato questa mattina il sito della frana a Vietri, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Frana in Costiera, tavolo in Prefettura: Situazione critica, bisogna fare qualcosa; La Costiera che crolla: frane a Vietri sul Mare e Cetara /FOTO; Costiera, frana a Vietri e nuova chiusura; Costiera Amalfitana, torna l’incubo frane: chiusa di nuovo la Statale 163 tra Vietri e Cetara.
Frane in Costiera, Vietri (FdI) a Piero De Luca: Cosa ha fatto il padre in 10 anni alla Regione?Leggo le dichiarazioni dell'onorevole Piero De Luca sulla frana tra Vietri e Cetara, in Costiera Amalfitana, e resto colpita dall'ennesimo tentativo di spostare altrove responsabilità che hanno un no ... salernotoday.it
Frana in Costiera, tavolo in Prefettura: Situazione critica, bisogna fare qualcosaI sindaci lanciano l'allarme per domani in vista della possibile nuova allerta meteo. Non passano neanche le ambulanze è il grido di dolore del sindaco di Vietri ... salernotoday.it
A Roma il rischio non è solo il Tevere che si alza. Secondo l’ultimo rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico, il 94,5% dei comuni italiani è esposto a frane, alluvioni o erosione costiera. E la Capitale non fa eccezione. Per capire quanto il fenomeno sia reale, facebook
Il Mondo alla Radio 16.20 La frana a #Niscemi non si arresta. Il vero problema dell'Italia è il dissesto idrogeologico. Circa il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Ospite: Spizzichino @ISPRA_Press x.com