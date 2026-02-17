Frane in Costiera Vietri FdI a Piero De Luca | Cosa ha fatto il padre in 10 anni alla Regione?

Vietri, una frana ha causato danni alla strada, e l’onorevole Piero De Luca critica l’operato della Regione negli ultimi dieci anni. Frustrata, una rappresentante di Fratelli d’Italia chiede spiegazioni su cosa abbia fatto il padre di De Luca alla guida della Regione in tutto questo tempo. La strada è ancora chiusa, e i residenti chiedono risposte concrete sulla gestione delle emergenze.

"Leggo le dichiarazioni dell'onorevole Piero De Luca sulla frana tra Vietri e Cetara, in Costiera Amalfitana, e resto colpita dall'ennesimo tentativo di spostare altrove responsabilità che hanno un nome e un livello istituzionale ben preciso". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri replicando alle dichiarazioni rilasciate ieri dal suo collega del Pd a margine di un sopralluogo a Vietri. "La prevenzione del dissesto idrogeologico, la programmazione degli interventi e la manutenzione del territorio sono competenze che fanno capo innanzitutto alla Regione Campania, amministrata negli ultimi dieci anni da suo padre e dal suo partito, il Pd.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Campania, Vietri (FdI): “De Luca parla di rivoluzione, ma regione è ferma” In Campania, le parole di Piero De Luca sulla rivoluzione e il ruolo della regione come argine alla destra vengono accolte con scetticismo, considerando lo stato attuale della regione.

Frana a Vietri, Piero De Luca dopo il sopralluogo: "Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone"Piero De Luca ha visitato questa mattina il sito della frana a Vietri, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni.

