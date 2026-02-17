Francia padrona del biathlon | altro oro nella staffetta maschile Italia mai in corsa

La Francia conquista il suo secondo oro nel biathlon maschile a Milano Cortina 2026, con la staffetta 4×7.5 km, mentre l’Italia resta lontana dalla corsa alle medaglie. Durante la gara, Patrick Braunhofer si ferma subito a causa della rottura di un bastoncino, che lo costringe a perdere terreno. In questo modo, gli azzurri non riescono a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Non è fortunata l’Italia ad Anterselva, in Italia, nella staffetta 4×7.5 km maschile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la rottura di un bastoncino di Patrick Braunhofer compromette sin da subito la gara del quartetto azzurro, tagliato fuori dalla lotta per le posizioni che contano. L’oro olimpico va alla Francia, che precede Norvegia e Svezia, con l’ Italia che chiude al 14° posto. Titolo olimpico per la Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot: i transalpini trionfano, nonostante un giro di penalità pagato nella prima frazione, in 1:19’55?2, chiudendo davanti alla Norvegia di Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, seconda a 9?8, con sole 6 ricariche usate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon, staffetta maschile: Francia d’oro, Italia 14ª ad AnterselvaLa squadra francese ha vinto la staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, a causa della neve che ha rallentato la pista durante la gara.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: battaglia Svezia-Francia-Norvegia nella terza frazione! Italia lontanaDurante la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi, Perrot ha aumentato il suo vantaggio su Christiansen, portandolo a 15 secondi a un chilometro dal traguardo.

