Francia | odio e caos Militante di destra trucidato bufera sul partito di Mélenchon

Un episodio di violenza politica senza precedenti scuote la Francia: a Lione è morto Quentin Deranque, 23 anni, attivista di estrema destra, aggredito da un gruppo di manifestanti ritenuti vicini all'area antifascista radicale. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, giovedì 12 febbraio Deranque stava partecipando con una quindicina di compagni alla scorta del collettivo femminista nazionalista Némésis, impegnato in una protesta davanti alla conferenza universitaria dell'eurodeputata Rima Hassan, nota per le sue posizioni filopalestinesi. Durante gli scontri, Deranque è stato travolto da decine di calci e pugni, colpito anche al volto, mentre tre giovani di destra presenti sono riusciti a fuggire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.

Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.

Argomenti discussi: L’Europa perde la pazienza con l’Onu? Francia e Germania scaricano Albanese; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; De Zerbi licenziato dal Marsiglia: il calcio champagne dell'allenatore italiano, in Francia è diventato gazosa.

La Francia nel caos per le Olimpiadi invernali 2030: dimissioni, ritardi e coperture fantasma. Parigi rischia il fiascoMentre i riflettori sono accesi su Milano Cortina, il comitato organizzativo dei prossimi Giochi invernali è in alto mare. Macron in allarme, mentre le incertezze si accumulano. La legge è stata appro ... msn.com

Melenchon: Islam moderato, problemi arrivati dalla Chiesa/ Legami tra sinistra e islamismo: caos in FranciaI presunti legami in Francia tra la sinistra radicale e l'islamismo e l'autogol in Parlamento di Melenchon che difende l'Islam e attacca la Chiesa MELENCHON SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI LEGAMI CON ... ilsussidiario.net

Il Giornale: «L’omicidio di Quentin a Lione - Brigate Antifa, la rete dell’odio rosso e il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e Cgil. Due eurodeputati di Avs (Salis e Lucano) e un sindacalista Cgil firmatari di un appello insieme a… facebook.com/50315025116 x.com

Se perfino la Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale per dichiarazioni ritenute inaccettabili e cariche d’odio, significa che il limite è stato superato. Chi ricopre incarichi internazionali deve garantire equilibrio, competenza e indipendenza. Senza qu facebook