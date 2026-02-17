Francia arrestati 4 sospetti per l’omicidio dell’esponente di estrema destra Quentin Due sono vicini alla sinistra di Arnault

Quattro sospetti sono stati fermati in Francia, dopo l’omicidio di Quentin Deranque, perché ritenuti coinvolti nell’agguato avvenuto a Lione. Due di loro avrebbero collegamenti con gruppi di sinistra vicini a Arnault. La polizia ha sequestrato armi e telefoni durante le perquisizioni nelle loro abitazioni.

Roma, 17 febbraio 2026 - Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato all'omicidio dell'esponente di destr a Quentin Deranque a Lione, rende noto BfmTv. La polizia francese ha identificato 5 delle sei persone sospettate di aver ucciso il militante di estrema destra giovedì, durante i disordini scoppiati a Lione a margine di una conferenza pro Gaza. Il quotidiano "Le Figaro" scrive che tutti sarebbero v icini agli ambienti di estrema sinistra. Alcuni sospetti sarebbero schedati con al lettera "S", utilizzata ai profili che rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica.