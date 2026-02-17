Francesca Lollobrigida ci ricorda che non capiamo niente di sport di bambini e di madri
Francesca Lollobrigida ha dichiarato che molte persone non capiscono nulla di sport, di bambini e di madri, a causa di un malinteso. La campionessa olimpica ha sottolineato come i suoi successi non rappresentino solo il potere delle donne, ma siano il risultato di anni di impegno e sacrifici. Durante un’intervista, ha raccontato di aver passato notti in allenamento e di aver messo da parte momenti importanti con la famiglia per raggiungere il suo obiettivo.
Nella sua bio su Instagram la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida si definisce «mamma atleta». Subito dopo aver vinto l’oro olimpico nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità è corsa ad abbracciare suo figlio e ha scelto di fare le interviste con lui. Possiamo supporre, quindi, che non le sia dispiaciuto essere definita «super mamma» nei titoli dei giornali del giorno dopo, cosa che invece non è andata giù a molte femministe («Perché parlare della sua maternità quando ha appena vinto le Olimpiadi?», «Quando un atleta maschio viene definito “papà”? Mai»). Ad amareggiare Francesca Lollobrigida, invece, come ammesso da lei stessa, è il fatto che in molti abbiano bollato come «maleducato» suo figlio Tommaso di due anni e mezzo, reo di non stare abbastanza composto mentre la mamma si prendeva il suo momento di gloria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sarri ricorda lo Scudetto perso in albergo: «In televisione abbia visto cose che non ci sono piaciute per niente»
"Ci sono rimasta male": cosa è successo a Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida si è detta “rimasta male” dopo aver perso la finale della staffetta 3000 metri ai Giochi di Pechino, un risultato che ha deluso le sue aspettative e ha suscitato molta amarezza tra i tifosi italiani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida ci ricorda che non capiamo niente di sport, di bambini e di madri; Francesca Lollobrigida: Oro per i sacrifici che facciamo. Ci si ricorda di noi ogni 4 anni - Speed Skating video; Francesca Lollobrigida, doppio oro e le critiche per il figlio: Commenti cattivi, ci sono rimasta male; Lollobrigida primo oro dell’Italia e record olimpico nel giorno del suo compleanno: Volevo….
Francesca Lollobrigida ci ricorda che non capiamo niente di sport, di bambini e di madriUn uomo di sport che ammiro enormemente, Julio Velasco, ha detto, tanto per cambiare, una cosa giustissima: lo sport non è una metafora della vita. La vita non è una rincorsa a vedere chi è il ... ecodibergamo.it
Lollobrigida, le emozionanti parole sul figlio Tommaso alla Cnn: Ho pianto e volevo mollare...La campionessa italiana, due ori nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali, ha stregato tutti anche negli Usa: Questo mi rende orgogliosa ... corrieredellosport.it
Corriere della Sera. . Francesca Lollobrigida sui roller con due paracadute per prepararsi a Milano Cortina. Il video dell'incredibile allenamento della campionessa italiana, che ha vinto due ori nelle Olimpiadi invernali, è stato pubblicato sui social dall'account facebook
Anche Francesca #Lollobrigida presente in tribuna a Rho per i 10.000 maschili di pattinaggio di velocità con Ghiotto e Lorello x.com