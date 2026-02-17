Frana lungo la linea stop alla Circumvesuviana

Una frana ha bloccato i binari della Circumvesuviana, costringendo i treni a fermarsi tra Napoli e Sorrento. L’evento si è verificato questa mattina, quando grossi massi sono scesi dal versante e hanno coperto le rotaie, interrompendo il servizio. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario resta sospeso fino a nuovo avviso.

Crollo a Castellammare Terme, lungo via Panoramica. I treni diretti da Napoli verso Sorrento limitano la corsa alla stazione di Pioppaino. Viceversa, a Vico Equense Una frana ha invaso l'area dei binari della Circumvesuviana e ha costretto allo stop della circolazione ferroviaria su un tratto della linea Napoli-Sorrento. Dalle ore 9 è interrotta la tratta compresa tra Pioppaino e Vico Equense. La segnalazione riguarda la zona di Castellammare Terme, lungo via Panoramica. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Eav insieme alla polizia municipale per le verifiche e per la messa in sicurezza dell'area.